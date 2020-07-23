Про це на прес-конференції заявила заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.
Дивися повний текст Мінцифри запускає серіал для підприємців про основи фінансової грамотності.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:40
Мінцифри запускає серіал для підприємців про основи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінцифри запускає серіал для підприємців про основи фінансової грамотності.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:41
Т.е. не министерство, а киностудия..... А деньги я так понимаю налогоплательщиков? Ну да... Очень нужный фильм.....
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