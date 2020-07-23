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Мінцифри запускає серіал для
підприємців про основи...

Мінцифри запускає серіал для підприємців про основи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:40

Мінцифри запускає серіал для підприємців про основи...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на прес-конференції заявила заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Дивися повний текст Мінцифри запускає серіал для підприємців про основи фінансової грамотності.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:41

Т.е. не министерство, а киностудия..... А деньги я так понимаю налогоплательщиков? Ну да... Очень нужный фильм.....
svetoch-10
 
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