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У МАУ розповіли, коли
відновлять скасовані рейси до...

У МАУ розповіли, коли відновлять скасовані рейси до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:41

У МАУ розповіли, коли відновлять скасовані рейси до...

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) зможе відновити скасовані польоти до країн Шенгенської зони тільки після того, як Європейський Союз надасть дозвіл українцям на вільний перетин кордонів.

Дивися повний текст У МАУ розповіли, коли відновлять скасовані рейси до країн Шенгенської зони.
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