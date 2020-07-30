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У МАУ розповіли, коли відновлять скасовані рейси до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:41
Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) зможе відновити скасовані польоти до країн Шенгенської зони тільки після того, як Європейський Союз надасть дозвіл українцям на вільний перетин кордонів.
Дивися повний текст У МАУ розповіли, коли відновлять скасовані рейси до країн Шенгенської зони
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