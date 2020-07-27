Про це свідчать показники біржі Comex, яка входить в групу Нью-Йоркській товарній біржі.
Дивися повний текст На тлі обвалу економіки США подорожчало золото.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:45
На тлі обвалу економіки США подорожчало золото
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Дивися повний текст На тлі обвалу економіки США подорожчало золото.
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