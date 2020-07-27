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На тлі обвалу економіки
США подорожчало золото

На тлі обвалу економіки США подорожчало золото
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:45

На тлі обвалу економіки США подорожчало золото

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать показники біржі Comex, яка входить в групу Нью-Йоркській товарній біржі.

Дивися повний текст На тлі обвалу економіки США подорожчало золото.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:45

Обіцяли 3000. Сидимо. Чекаємо.
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