Австрія з 1 серпня зможе приймати рейси з України, але пасажирів зобов'яжуть пред'являти негативні тести на COVID-19 і проходити 10-денний карантин.
Дивися повний текст Австрія знімає заборону на рейси з України, але посилює правила в'їзду.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:26
Австрія знімає заборону на рейси з України, але посилює...
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Дивися повний текст Австрія знімає заборону на рейси з України, але посилює правила в'їзду.
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