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Австрія знімає заборону на
рейси з України, але посилює...

Австрія знімає заборону на рейси з України, але посилює...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:26

Австрія знімає заборону на рейси з України, але посилює...

Пропонуємо до обговорення:
Австрія з 1 серпня зможе приймати рейси з України, але пасажирів зобов'яжуть пред'являти негативні тести на COVID-19 і проходити 10-денний карантин.

Дивися повний текст Австрія знімає заборону на рейси з України, але посилює правила в'їзду.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:26

коронабесие продолжается...
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