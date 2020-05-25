Додано: Суб 01 сер, 2020 00:57

ITER — не первый экспериментальный реактор, но самый крупный проект такого рода. Всего в нем участвуют 35 стран, в том числе США, Китай, Великобритания, Швейцария, Индия, Япония, Южная Корея и 27 стран-участников Европейского союза.

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Интересно почему автор статьи умолчал о участии России с Казахстаном в проектеИТЭР - самая масштабная научная стройка в истории человечества. В эксперименте принимают участие 35 стран: Индия, Китай, Россия, США, Южная Корея, Япония и страны ЕС (плюс Великобритания после выхода из ЕС и Швейцария, обе страны на стороне ЕС), позже к ним присоединился и Казахстан. При этом все страны-участницы признают, что авторство идеи термоядерного реактора принадлежит России. Само слово "токамак" (именно так называется тип реакторной установки) - это русская аббревиатура:роидальнаямера сгнитнымиатушками. В 1985 было подписано соглашение между США и СССР о совместном строительстве токамака. Горбачев с Рейганом договорились вместе строить реактор как пример того, что две великие державы могут не только воевать друг против друга в холодной войне, но и что-то делать вместе, реализовывать какие-то совместные научные проекты. А вскоре к нам присоединились Япония и Евросоюз. После развала СССР и окончания холодной войны США в одностороннем порядке вышли из соглашения - в расчете на то, что без американского финансирования проект придется свернуть. Однако оставшиеся партнеры продолжили работу - более того, к разработке токамака подключились Индия, Китай и Южная Корея. В Вашингтоне, поняли, что просчитались и тогда Штаты попросились назад, и их приняли обратно. После того как площадкой для строительства реактора утвердили французский Кадараш, основной объем финансирования (46%) взял на себя Евросоюз + Швейцария. Остальные расходы страны-участницы, в том числе Россия и США, делят поровну.