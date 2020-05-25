У Франції почалося складання найбільшого термоядерного...
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ITER — не первый экспериментальный реактор, но самый крупный проект такого рода. Всего в нем участвуют 35 стран, в том числе США, Китай, Великобритания, Швейцария, Индия, Япония, Южная Корея и 27 стран-участников Европейского союза.
Интересно почему автор статьи умолчал о участии России с Казахстаном в проекте
ИТЭР - самая масштабная научная стройка в истории человечества. В эксперименте принимают участие 35 стран: Индия, Китай, Россия, США, Южная Корея, Япония и страны ЕС (плюс Великобритания после выхода из ЕС и Швейцария, обе страны на стороне ЕС), позже к ним присоединился и Казахстан. При этом все страны-участницы признают, что авторство идеи термоядерного реактора принадлежит России. Само слово "токамак" (именно так называется тип реакторной установки) - это русская аббревиатура: тороидальная камера с магнитными катушками. В 1985 было подписано соглашение между США и СССР о совместном строительстве токамака. Горбачев с Рейганом договорились вместе строить реактор как пример того, что две великие державы могут не только воевать друг против друга в холодной войне, но и что-то делать вместе, реализовывать какие-то совместные научные проекты. А вскоре к нам присоединились Япония и Евросоюз. После развала СССР и окончания холодной войны США в одностороннем порядке вышли из соглашения - в расчете на то, что без американского финансирования проект придется свернуть. Однако оставшиеся партнеры продолжили работу - более того, к разработке токамака подключились Индия, Китай и Южная Корея. В Вашингтоне, поняли, что просчитались и тогда Штаты попросились назад, и их приняли обратно. После того как площадкой для строительства реактора утвердили французский Кадараш, основной объем финансирования (46%) взял на себя Евросоюз + Швейцария. Остальные расходы страны-участницы, в том числе Россия и США, делят поровну.
demon0983886848 написав:Россия может только украсть. Это все, в чем она может участвовать.
Вклад России в Проект ИТЭР заключается в изготовлении и поставке высокотехнологичного оборудования, основных систем реактора, что составляет 10% от стоимости сооружения реактора по техническому проекту.
Так как Вы говорите, можно сказать практически про любую страну, если я просплю лет сто и меня разбудят и спросят как сейчас дела в Украине, я не задумываясь отвечу-воруют, причем эта национальная идея проходит через всю историю Украины, от казаков с еще допетровских/дохмельницких времен которые жили грабежами и набегами на соседей и до современной Украины.
Україна - рідна мати, не вкрадеш не будеш мати, ні в сілах не в містах.... От он национальній гимн, он же и национальная идея
Знає кожен юний піонер, Що життя пішло важке тепер. Україна - рідна мати, Не вкрадеш – не будеш мати.
Приспів Мамо, ти казала в дитинстві, що красти не можна. Мамо, ти вчила мене, що красти - це гріх. Мамо, виявляється, що можно, якщо обережно, Мамо, скажи мені чому я, чому я, чому?
На роботі знайде собі мить Кинуть оком, що і де лежить. В господарстві пригодиться, Головне тихенько змиться.
Приспів
Сантехнік - паклю і печатка, Колгоспник - кукурудзяні початка, Військовий - АК і "Кольчугу", І друг у друга – подругу. Директор заводу - станок, а то й два, Під хатинку земельку міський голова. Хтось має все та бере по запас, Народні обранці – нафту та газ.
Зв'язані одною метою, Сковані одним ланцюгом. А як хто не вкраде, не зуміє То його ніхто не зрозуміє...
І прозвучить ця апокаліптична фраза: "Він не такий, як всі!
l4567 написав:Они придумали водку зачем им токамак))
На открытии детской больницы меня Зельц в очередной раз порадовал своим спитчем ржал, валялся под столом минут пять, и еще кто то мне будет доказывать, что Зельц не управляет страной так же как играя в Квартале 95 - членом на рояле
А жители Донбаса, думаю теперь знают о чем реально думает Зе и к чему им готовиться