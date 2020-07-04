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Kroll викрила аферу Суркісів
з виведення з ПриватБанку...

Kroll викрила аферу Суркісів з виведення з ПриватБанку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 09:41

Kroll викрила аферу Суркісів з виведення з ПриватБанку...

Пропонуємо до обговорення:
Олігархи Ігор і Григорій Суркіси під час націоналізації ПриватБанку виводили з нього кошти.

Дивися повний текст Kroll викрила аферу Суркісів з виведення з ПриватБанку 150 млн доларів - ЗМІ.
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 09:41

И а банк скорее всего формально на суркисах
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