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Kroll викрила аферу Суркісів з виведення з ПриватБанку...
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Додано: Суб 01 сер, 2020 09:41
Пропонуємо до обговорення:
Олігархи Ігор і Григорій Суркіси під час націоналізації ПриватБанку виводили з нього кошти.
Дивися повний текст Kroll викрила аферу Суркісів з виведення з ПриватБанку 150 млн доларів - ЗМІ
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Додано: Суб 01 сер, 2020 09:41
И а банк скорее всего формально на суркисах
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