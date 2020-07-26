Ринок кредитів на житло пожвавиться ближче до осені.
Дивися повний текст \"Чекаємо осені\": експерт розповів про ситуацію на ринку житла.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 13:41
"Чекаємо осені": експерт розповів про ситуацію на ринку...
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Дивися повний текст \"Чекаємо осені\": експерт розповів про ситуацію на ринку житла.
Додано: Суб 01 сер, 2020 13:41
На мою думку, якраз як інвестиція це має сенс. Вкладаєте гроші в різні активи, можливо десь не складеться і деякі ваші інвестиції не будуть вдалими, але коштом інших ви залишитеся на плаву. А от якщо вкладаєте всі гроші в житло для себе і ваша інвестиція стає недобудом, ось це реальні проблеми.
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