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"Чекаємо осені": експерт
розповів про ситуацію на ринку...

"Чекаємо осені": експерт розповів про ситуацію на ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 13:41

"Чекаємо осені": експерт розповів про ситуацію на ринку...

Пропонуємо до обговорення:
Ринок кредитів на житло пожвавиться ближче до осені.

Дивися повний текст \"Чекаємо осені\": експерт розповів про ситуацію на ринку житла.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 13:41

зараз в першу чергу люди купують житло для себе, а от як інвестиція купівля первинної нерухомості досить ризикована, що пов’язано як з економічною ситуацією в країні, так і з деякими забудовниками, які заморожують будівництва

На мою думку, якраз як інвестиція це має сенс. Вкладаєте гроші в різні активи, можливо десь не складеться і деякі ваші інвестиції не будуть вдалими, але коштом інших ви залишитеся на плаву. А от якщо вкладаєте всі гроші в житло для себе і ваша інвестиція стає недобудом, ось це реальні проблеми.
0mage0
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 20:20

ты понял что написал
alekc_sizov
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 11:21

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finuser402
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