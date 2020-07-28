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Нацбанк дозволив Ярославському
купити у Пінчука банк...

Нацбанк дозволив Ярославському купити у Пінчука банк...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:40

Нацбанк дозволив Ярославському купити у Пінчука банк...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк погодив бізнесмену Олександру Ярославському пряме набуття істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу "Банк Кредит Дніпро", що належить Віктору Пінчуку.

Дивися повний текст Нацбанк дозволив Ярославському купити у Пінчука банк \"Кредит Дніпро\".
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:40

пинчук избавляется от украинских активов - это хороший показатель перспектив Украины...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:47

  Тракторист написав:пинчук избавляется от украинских активов - это хороший показатель перспектив Украины...


а Ярославский приобретает :)
так что может,это перспективы Пинчука? :wink:
Shaman
 
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