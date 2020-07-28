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Нацбанк дозволив Ярославському купити у Пінчука банк...
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Додано: Суб 01 сер, 2020 14:40
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк погодив бізнесмену Олександру Ярославському пряме набуття істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу "Банк Кредит Дніпро", що належить Віктору Пінчуку.
Дивися повний текст Нацбанк дозволив Ярославському купити у Пінчука банк \"Кредит Дніпро\"
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R2
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Додано: Суб 01 сер, 2020 14:40
пинчук избавляется от украинских активов - это хороший показатель перспектив Украины...
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Тракторист
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Додано: Суб 01 сер, 2020 14:47
Тракторист написав:
пинчук избавляется от украинских активов - это хороший показатель перспектив Украины...
а Ярославский приобретает
так что может,это перспективы Пинчука?
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Shaman
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