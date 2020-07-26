Про це повідомляє Державна служба статистики.
Дивися повний текст Середня зарплата в Україні зросла за час виходу з карантину (інфографіка).
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Додано: Суб 01 сер, 2020 16:32
Середня зарплата в Україні зросла за час виходу з...
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Дивися повний текст Середня зарплата в Україні зросла за час виходу з карантину (інфографіка).
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