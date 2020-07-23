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Якою реально має бути мінімальна
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Якою реально має бути мінімальна та середня пенсія в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 16:36

Якою реально має бути мінімальна та середня пенсія в...

Пропонуємо до обговорення:
Середня зарплата повинна бути від 12 тисячі гривень, а пенсія – принаймні 40% від цієї зарплати.

Дивися повний текст Якою реально має бути мінімальна та середня пенсія в Україні, щоб людям вистачало на життя - думка Лазебної.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:18

Хватало на жизнь.
А пожить как люди?
p_a_l
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