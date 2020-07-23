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Якою реально має бути мінімальна та середня пенсія в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 01 сер, 2020 16:36
Пропонуємо до обговорення:
Середня зарплата повинна бути від 12 тисячі гривень, а пенсія – принаймні 40% від цієї зарплати.
Дивися повний текст Якою реально має бути мінімальна та середня пенсія в Україні, щоб людям вистачало на життя - думка Лазебної
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R2
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Додано: Суб 01 сер, 2020 18:18
Хватало на жизнь.
А пожить как люди?
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p_a_l
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Додано: Суб 01 сер, 2020 19:25
Когда уже всё есть, то можно и на 12 тыс. пожить.
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Попаданец
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