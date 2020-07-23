Середня зарплата повинна бути від 12 тисячі гривень, а пенсія – принаймні 40% від цієї зарплати.
Дивися повний текст Якою реально має бути мінімальна та середня пенсія в Україні, щоб людям вистачало на життя - думка Лазебної.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 16:36
Якою реально має бути мінімальна та середня пенсія в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Якою реально має бути мінімальна та середня пенсія в Україні, щоб людям вистачало на життя - думка Лазебної.
Додано: Суб 01 сер, 2020 22:40
Re: Якою реально має бути мінімальна та середня пенсія в...
в общем, к Польше уже не стремимся
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