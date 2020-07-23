Середня зарплата повинна бути від 12 тисячі гривень, а пенсія – принаймні 40% від цієї зарплати.
Дивися повний текст Якою реально має бути мінімальна та середня пенсія в Україні, щоб людям вистачало на життя - думка Лазебної.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 16:36
Якою реально має бути мінімальна та середня пенсія в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Якою реально має бути мінімальна та середня пенсія в Україні, щоб людям вистачало на життя - думка Лазебної.
Додано: Суб 01 сер, 2020 22:40
Re: Якою реально має бути мінімальна та середня пенсія в...
в общем, к Польше уже не стремимся
Додано: Нед 02 сер, 2020 11:47
цікава аріфметика: ти маєш платити (в ідеалі до якого ми типу рухаємось) 22%+18% =40% зі своєї з/п порядка 30 років, а потім якщо доживеш, будеш отримувати ті самі 40% але декілька років. І це без врахування інфляції майже і тим більше відсотків за час сплати. Яка мотивація?
Додано: Нед 02 сер, 2020 12:50
Мотивация: покупать зелёные бумажки с умершими президентами и закатывать в 1-3х литровые банки и закапывать под грушу в садочке.
Додано: Нед 02 сер, 2020 13:01
Підкажіть хтось цій "міністерці соціальної політики", що сукупне матеріальне і нематеріальне благо оприділяє якість і кількість гривень-фантіків, але кількість гривень-фантіків аж ніяк не оприділяє сукупне матеріальне і нематеріальне благо
Додано: Пон 03 сер, 2020 11:08
Именно по этой причине (точнее это "одна из") в последнее время и муссируют идею "похорон" солидарной системы.
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