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Якою реально має бути мінімальна
та середня пенсія в...

Якою реально має бути мінімальна та середня пенсія в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 16:36

Якою реально має бути мінімальна та середня пенсія в...

Пропонуємо до обговорення:
Середня зарплата повинна бути від 12 тисячі гривень, а пенсія – принаймні 40% від цієї зарплати.

Дивися повний текст Якою реально має бути мінімальна та середня пенсія в Україні, щоб людям вистачало на життя - думка Лазебної.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:18

Хватало на жизнь.
А пожить как люди?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 19:25

Когда уже всё есть, то можно и на 12 тыс. пожить.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:40

Re: Якою реально має бути мінімальна та середня пенсія в...

в общем, к Польше уже не стремимся
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 11:47

цікава аріфметика: ти маєш платити (в ідеалі до якого ми типу рухаємось) 22%+18% =40% зі своєї з/п порядка 30 років, а потім якщо доживеш, будеш отримувати ті самі 40% але декілька років. І це без врахування інфляції майже і тим більше відсотків за час сплати. Яка мотивація?
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 12:50

  ruslan42212 написав:цікава аріфметика: ти маєш платити (в ідеалі до якого ми типу рухаємось) 22%+18% =40% зі своєї з/п порядка 30 років, а потім якщо доживеш, будеш отримувати ті самі 40% але декілька років. І це без врахування інфляції майже і тим більше відсотків за час сплати. Яка мотивація?


Мотивация: покупать зелёные бумажки с умершими президентами и закатывать в 1-3х литровые банки и закапывать под грушу в садочке.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:01

Підкажіть хтось цій "міністерці соціальної політики", що сукупне матеріальне і нематеріальне благо оприділяє якість і кількість гривень-фантіків, але кількість гривень-фантіків аж ніяк не оприділяє сукупне матеріальне і нематеріальне благо
x-evier
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 11:08

  ruslan42212 написав:цікава аріфметика: ти маєш платити (в ідеалі до якого ми типу рухаємось) 22%+18% =40% зі своєї з/п порядка 30 років, а потім якщо доживеш, будеш отримувати ті самі 40% але декілька років. І це без врахування інфляції майже і тим більше відсотків за час сплати. Яка мотивація?

Именно по этой причине (точнее это "одна из") в последнее время и муссируют идею "похорон" солидарной системы.
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 13:58

  ruslan42212 написав:цікава аріфметика: ти маєш платити (в ідеалі до якого ми типу рухаємось) 22%+18% =40% зі своєї з/п порядка 30 років, а потім якщо доживеш, будеш отримувати ті самі 40% але декілька років. І це без врахування інфляції майже і тим більше відсотків за час сплати. Яка мотивація?


а при чому тут всі податки які сплачуються з зарплатні до тієї суми яку потім отримуєш на пенсії?
чи ви бажаєте податок на прибуток потім отримати у вигляді пенсії? :lol:
mephala
 
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