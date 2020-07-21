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Гроші замість бебі-боксів:
експерт пояснив, що державі...

Гроші замість бебі-боксів: експерт пояснив, що державі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:02

Гроші замість бебі-боксів: експерт пояснив, що державі...

Пропонуємо до обговорення:
Відмовившись від видачі новонародженим т.зв. "бебі-боксів" і замінивши їх видачею грошової допомоги в 5 тисяч гривень, українська держава зможе істотно заощадити.

Дивися повний текст Гроші замість бебі-боксів: експерт пояснив, що державі вигідніше.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:10

ну да конечно, вместо оптовых закупок предлагают "определенный список магазинов и определенный список возможных покупок на данные деньги"..
настолько яркий пример схематоза и попила бабла, что только тупой не увидит..
djnergal
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:30

Что только не придумают свинарчуки что бы украсть пару грн. Может еще пенсам выдавать прод наборы вместо части пенсии???
l4567
 
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