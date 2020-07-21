Відмовившись від видачі новонародженим т.зв. "бебі-боксів" і замінивши їх видачею грошової допомоги в 5 тисяч гривень, українська держава зможе істотно заощадити.
Дивися повний текст Гроші замість бебі-боксів: експерт пояснив, що державі вигідніше.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 18:02
Гроші замість бебі-боксів: експерт пояснив, що державі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гроші замість бебі-боксів: експерт пояснив, що державі вигідніше.
Додано: Суб 01 сер, 2020 18:10
ну да конечно, вместо оптовых закупок предлагают "определенный список магазинов и определенный список возможных покупок на данные деньги"..
настолько яркий пример схематоза и попила бабла, что только тупой не увидит..
Додано: Суб 01 сер, 2020 18:30
Что только не придумают свинарчуки что бы украсть пару грн. Может еще пенсам выдавать прод наборы вместо части пенсии???
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