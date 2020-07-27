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В уряді розповіли, чому
половина грошей з...

В уряді розповіли, чому половина грошей з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:36

В уряді розповіли, чому половина грошей з...

Пропонуємо до обговорення:
З одного боку, «коронавірусний» фонд створювався для підтримки лікарень, закупівлі ліків тощо. З іншого – необхідно підтримувати не лише соціальну, але й економічну складову: будівництво чи модернізацію інфраструктури.

Дивися повний текст В уряді розповіли, чому половина грошей з «коронавірусного» фонду пішла на «Велике будівництво» Зеленського.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:36

Так легче украсть например на запорожком мосту уже второе поколение нуворышей растет...
l4567
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 23:43

Потому что урвать негде.
Они скоро и бомжей пересчитают.
p_a_l
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