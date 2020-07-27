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В уряді розповіли, чому половина грошей з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 01 сер, 2020 18:36
Пропонуємо до обговорення:
З одного боку, «коронавірусний» фонд створювався для підтримки лікарень, закупівлі ліків тощо. З іншого – необхідно підтримувати не лише соціальну, але й економічну складову: будівництво чи модернізацію інфраструктури.
Дивися повний текст В уряді розповіли, чому половина грошей з «коронавірусного» фонду пішла на «Велике будівництво» Зеленського
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Додано: Суб 01 сер, 2020 18:36
Так легче украсть например на запорожком мосту уже второе поколение нуворышей растет...
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Додано: Вів 04 сер, 2020 00:20
6 місяців лякають "страшною" хворобою, 3 міста визнають "червоною" зоною, а тут бац і гроші лікарям не треба; будим ліпше воровати, вибачте будувати.
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