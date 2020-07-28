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Шмигаль вимагає термінових рішень для балансу на ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 22:38
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), якомога швидше прийняти необхідні рішення для збалансування ринку електроенергії в Україні.
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