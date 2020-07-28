29 липня 2020 на засіданні Кабмін затвердив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки.
Дивися повний текст Як буде змінюватися ЄСВ для ФОП з 2021 до 2023 року.
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Додано: Нед 02 сер, 2020 00:56
Як буде змінюватися ЄСВ для ФОП з 2021 до 2023 року
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Дивися повний текст Як буде змінюватися ЄСВ для ФОП з 2021 до 2023 року.
Додано: Нед 02 сер, 2020 00:56
Какой 2023 год, кто там знает какая минималка будет тогда и сколько процентов надо платить будет.
И смех, и грех, такую ерунду читать.
Одно точно известно, что этого кабмина с его главой Шмыгалём в 2023 году не будет, поэтому за их слова никто не ответит.
Тут прошлый премьер Гончарук уже наплёл про 40 % рост ВВП. Где сейчас тот Гончарук, и где тот рост ВВП ))))
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