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Як буде змінюватися ЄСВ для
ФОП з 2021 до 2023 року

Як буде змінюватися ЄСВ для ФОП з 2021 до 2023 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:56

Як буде змінюватися ЄСВ для ФОП з 2021 до 2023 року

Пропонуємо до обговорення:
29 липня 2020 на засіданні Кабмін затвердив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки.

Дивися повний текст Як буде змінюватися ЄСВ для ФОП з 2021 до 2023 року.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:56

Какой 2023 год, кто там знает какая минималка будет тогда и сколько процентов надо платить будет.
И смех, и грех, такую ерунду читать.
Одно точно известно, что этого кабмина с его главой Шмыгалём в 2023 году не будет, поэтому за их слова никто не ответит.
Тут прошлый премьер Гончарук уже наплёл про 40 % рост ВВП. Где сейчас тот Гончарук, и где тот рост ВВП ))))
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