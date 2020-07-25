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Маск вважає, що стартап DeepMind несе загрозу людству
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 02 сер, 2020 03:21
Пропонуємо до обговорення:
Належний Google стартап DeepMind розробляє штучний інтелект, який на даний момент є найнебезпечнішим для людства, вважає гендиректор Tesla Ілон Маск. Він допускає, що вже через п'ять років комп'ютерне мислення перевершить людини, пише сайт "Securitylab".
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Додано: Нед 02 сер, 2020 03:24
Я бы насчет возможного прорыва России в вопросе создания искусственного интеллекта на месте Маска не волновался: все эти разрекламированные сколковы и роснаны с роскосмосами предназначены для распила бюджета в эпических масштабах, а не для решения практических задач (тем более задач, находящихся "на острие" современной науки). В ситуации, когда технологию не у кого стырить, а нужно создавать ее с нуля, РФ не представляет угрозы.
А вот Google вполне может какого-нибудь "терминатора" замутить (а точнее создать технологию, с помощью которой вояки потом слепят такого "треминатора" сами).
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