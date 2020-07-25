Маск вважає, що стартап DeepMind несе загрозу людству

Додано: Нед 02 сер, 2020 11:15

Civis написав: А вот Google вполне может какого-нибудь "терминатора" замутить (а точнее создать технологию, с помощью которой вояки потом слепят такого "треминатора" сами). А вот Google вполне может какого-нибудь "терминатора" замутить (а точнее создать технологию, с помощью которой вояки потом слепят такого "треминатора" сами).

Civis написав: возможного прорыва России в вопросе создания искусственного интеллекта возможного прорыва России в вопросе создания искусственного интеллекта

Терминатор фигня... а вот если ИИ от Гугля доберется до банковской системы.. фондовых бирж...представляете если SWIFT упс и фсее по всему миру причем... в мобильной связи навернется Core Network.. то есть БС стоят но связи нет...и так во многом. Исчезли записи нотариусов на собственность в реестре, исчезли записи в банках где чей счет и что там, навернулись процессинговые центры...Насчетя только за )) . представляю орду тупых роботов работающих на боярке типа Педор-федор топающих по Красной Площади в день ватного победобесия ))..PS ИИ в Московии .. не смешите они даже своей ОС не имеют.. так сперли ядро Linux,частично русифицировали его и теперь это конечно - "исконно рузьке система")) а еще есть скреповая ОС в виде нелицензированной Виндовс.. если это все соединить с "исконно рузьке" прАцессАром типа Байкал, спертым клоном процессоров SPARC американской Sun Microsystems ...в общем Искусственный Идиот "не имеющий аналогов в мире "там точно получиться.. ведь Московия не так как все а идет "сВайм путем"...