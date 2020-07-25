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Маск вважає, що стартап DeepMind несе загрозу людству
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Додано: Нед 02 сер, 2020 03:21
Пропонуємо до обговорення:
Належний Google стартап DeepMind розробляє штучний інтелект, який на даний момент є найнебезпечнішим для людства, вважає гендиректор Tesla Ілон Маск. Він допускає, що вже через п'ять років комп'ютерне мислення перевершить людини, пише сайт "Securitylab".
Дивися повний текст Маск вважає, що стартап DeepMind несе загрозу людству
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R2
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Додано: Нед 02 сер, 2020 03:24
Я бы насчет возможного прорыва России в вопросе создания искусственного интеллекта на месте Маска не волновался: все эти разрекламированные сколковы и роснаны с роскосмосами предназначены для распила бюджета в эпических масштабах, а не для решения практических задач (тем более задач, находящихся "на острие" современной науки). В ситуации, когда технологию не у кого стырить, а нужно создавать ее с нуля, РФ не представляет угрозы.
А вот Google вполне может какого-нибудь "терминатора" замутить (а точнее создать технологию, с помощью которой вояки потом слепят такого "треминатора" сами).
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Civis
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Додано: Нед 02 сер, 2020 11:15
Civis написав:
А вот Google вполне может какого-нибудь "терминатора" замутить (а точнее создать технологию, с помощью которой вояки потом слепят такого "треминатора" сами).
Терминатор фигня... а вот если ИИ от Гугля доберется до банковской системы.. фондовых бирж...представляете если SWIFT упс и фсее по всему миру причем... в мобильной связи навернется Core Network.. то есть БС стоят но связи нет...и так во многом. Исчезли записи нотариусов на собственность в реестре, исчезли записи в банках где чей счет и что там, навернулись процессинговые центры...
Насчет
Civis написав:
возможного прорыва России в вопросе создания искусственного интеллекта
я только за )) . представляю орду тупых роботов работающих на боярке типа Педор-федор топающих по Красной Площади в день ватного победобесия ))..
PS ИИ в Московии .. не смешите они даже своей ОС не имеют.. так сперли ядро Linux,
частично русифицировали его и теперь это конечно - "исконно рузьке система")) а еще есть скреповая ОС в виде нелицензированной Виндовс.. если это все соединить с "исконно рузьке" прАцессАром типа Байкал, спертым клоном процессоров SPARC американской Sun Microsystems ...в общем Искусственный Идиот "не имеющий аналогов в мире "там точно получиться.. ведь Московия не так как все а идет "сВайм путем"...
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Джон
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Додано: Нед 02 сер, 2020 15:59
Це той Ілон Маск, котрий хоче вживлювати чипи людям мозок, щоб грати музику і показувати мультики?)
І він переймається за ШІ від гугля?
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equinox
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