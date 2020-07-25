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Українцям перерахують пенсії:
суми на три роки наперед

Українцям перерахують пенсії: суми на три роки наперед
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 09:23

Українцям перерахують пенсії: суми на три роки наперед

Пропонуємо до обговорення:
У 2021 році в Україні збільшать розмір пенсії, яка стартуватиме від 2500 гривень.

Дивися повний текст Українцям перерахують пенсії: суми на три роки наперед.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 09:24

Чем ближе выборы, тем громче и чаще кричат про повышение пенсий и минималки.
p_a_l
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