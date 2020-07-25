У 2021 році в Україні збільшать розмір пенсії, яка стартуватиме від 2500 гривень.
Дивися повний текст Українцям перерахують пенсії: суми на три роки наперед.
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Додано: Нед 02 сер, 2020 09:23
Українцям перерахують пенсії: суми на три роки наперед
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям перерахують пенсії: суми на три роки наперед.
Додано: Нед 02 сер, 2020 09:24
Чем ближе выборы, тем громче и чаще кричат про повышение пенсий и минималки.
Додано: Нед 02 сер, 2020 15:34
Re: Українцям перерахують пенсії: суми на три роки наперед
Поколение родителей выходило на пенсию по условиям 20 лет для женщин и 25 для мужчин, вроде так (поправьте, если ошибаюсь). Но сейчас условия 30 и 35, то есть, они в любом случае не подпадают.
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