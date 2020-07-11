Щоб шахраї не змогли скористатися вашою платіжною карткою ні в якому разі не можна розголошувати її реквізити.
Дивися повний текст Що робити, якщо розкрито дані платіжної картки.
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Додано: Нед 02 сер, 2020 09:28
Що робити, якщо розкрито дані платіжної картки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що робити, якщо розкрито дані платіжної картки.
Додано: Нед 02 сер, 2020 09:28
Обязательно нужно держать в секрете и не передавать третьим лицам секретный трехзначный код, который указан на обратной стороне карты. - А лучше его заклеить изолентой, чтобы не мелькать на камеры над кассами супермаркетов и тд
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