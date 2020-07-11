RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Що робити, якщо розкрито
дані платіжної картки

Що робити, якщо розкрито дані платіжної картки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 09:28

Що робити, якщо розкрито дані платіжної картки

Пропонуємо до обговорення:
Щоб шахраї не змогли скористатися вашою платіжною карткою ні в якому разі не можна розголошувати її реквізити.

Дивися повний текст Що робити, якщо розкрито дані платіжної картки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89590
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 09:28

Обязательно нужно держать в секрете и не передавать третьим лицам секретный трехзначный код, который указан на обратной стороне карты. - А лучше его заклеить изолентой, чтобы не мелькать на камеры над кассами супермаркетов и тд
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2999
З нами з: 15.02.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 599 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що робити, якщо сплатили податок на неправильний...
R2 » Пон 27 лип, 2020 08:51
1 94
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лип, 2020 08:51
avk
Якщо готель «Дніпро» купив росіянин, угоди не буде -...
R2 » Пон 20 лип, 2020 12:50
3 208
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лип, 2020 15:07
Igorten
Що робити українцям перед виїздом за кордон: пам'ятка...
R2 » Суб 11 лип, 2020 21:46
1 175
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 лип, 2020 21:46
Scotch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.