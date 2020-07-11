Щоб шахраї не змогли скористатися вашою платіжною карткою ні в якому разі не можна розголошувати її реквізити.
Дивися повний текст Що робити, якщо розкрито дані платіжної картки.
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Додано: Нед 02 сер, 2020 09:28
Що робити, якщо розкрито дані платіжної картки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що робити, якщо розкрито дані платіжної картки.
Додано: Нед 02 сер, 2020 09:28
Обязательно нужно держать в секрете и не передавать третьим лицам секретный трехзначный код, который указан на обратной стороне карты. - А лучше его заклеить изолентой, чтобы не мелькать на камеры над кассами супермаркетов и тд
Додано: Нед 02 сер, 2020 13:29
на тех камерах лицо невозможно узнать, а вы про миллиметровый CVV-код... даже новые 4к камеры с HEVC может быть дают четкость в динамике, но на стоп-кадре это будет серое пятнышко.... главное - не замирать с картой над терминалом, доставайте и проводите/прикладывайте только когда он активировался и сразу прячьте.... профит )
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: Нед 02 сер, 2020 13:36
Tamagoch
справа не в камері, а в ПЗ,
достатньо примітивної HD камери, щоб зчитати будь-які цифри
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 02 сер, 2020 13:37
- оформляем отдельную карту для расчетов в магазинах и интернете
- основную карту храним дома
- настраиваем на телефоне google pay
- все оплаты делаем телефоном
- периодически через приложением клиент-банка перебрасывем деньги с основной карты на "рабочую"
Додано: Нед 02 сер, 2020 13:42
Re: Що робити, якщо розкрито дані платіжної картки
канцелярский нож или кусок наждачки и с карты прекрасно удаляется свв код.
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