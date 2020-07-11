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Що робити, якщо розкрито
дані платіжної картки

Що робити, якщо розкрито дані платіжної картки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 09:28

Що робити, якщо розкрито дані платіжної картки

Пропонуємо до обговорення:
Щоб шахраї не змогли скористатися вашою платіжною карткою ні в якому разі не можна розголошувати її реквізити.

Дивися повний текст Що робити, якщо розкрито дані платіжної картки.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 09:28

Обязательно нужно держать в секрете и не передавать третьим лицам секретный трехзначный код, который указан на обратной стороне карты. - А лучше его заклеить изолентой, чтобы не мелькать на камеры над кассами супермаркетов и тд
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:29

  p_a_l написав:А лучше его заклеить изолентой, чтобы не мелькать на камеры над кассами супермаркетов и тд

на тех камерах лицо невозможно узнать, а вы про миллиметровый CVV-код... даже новые 4к камеры с HEVC может быть дают четкость в динамике, но на стоп-кадре это будет серое пятнышко.... главное - не замирать с картой над терминалом, доставайте и проводите/прикладывайте только когда он активировался и сразу прячьте.... профит )
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:36

Tamagoch

справа не в камері, а в ПЗ,
достатньо примітивної HD камери, щоб зчитати будь-які цифри
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:37

  Tamagoch написав:на тех камерах лицо невозможно узнать, а вы про миллиметровый CVV-код... даже новые 4к камеры с HEVC может быть дают четкость в динамике, но на стоп-кадре это будет серое пятнышко.... главное - не замирать с картой над терминалом, доставайте и проводите/прикладывайте только когда он активировался и сразу прячьте.... профит )


- оформляем отдельную карту для расчетов в магазинах и интернете
- основную карту храним дома
- настраиваем на телефоне google pay
- все оплаты делаем телефоном
- периодически через приложением клиент-банка перебрасывем деньги с основной карты на "рабочую"
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:42

Re: Що робити, якщо розкрито дані платіжної картки

канцелярский нож или кусок наждачки и с карты прекрасно удаляется свв код.
Diman
 
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