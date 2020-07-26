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На ринку праці Польщі
активізувались шахрайські схеми...

На ринку праці Польщі активізувались шахрайські схеми...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 12:47

На ринку праці Польщі активізувались шахрайські схеми...

Пропонуємо до обговорення:
На ринку праці в Польщі значно активізувалися шахрайські схеми щодо українських громадян.

Дивися повний текст На ринку праці Польщі активізувались шахрайські схеми щодо українців: топ-5 схем.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 12:47

Увы без лоха и жизнь плоха.
Ratatui
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