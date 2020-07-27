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До яких країн українці можуть
полетіти на відпочинок: список

До яких країн українці можуть полетіти на відпочинок: список
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:33

До яких країн українці можуть полетіти на відпочинок: список

Пропонуємо до обговорення:
Про це Криклій написав в своєму Telegram-каналі.

Дивися повний текст До яких країн українці можуть полетіти на відпочинок: список.
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