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До яких країн українці можуть
полетіти на відпочинок: список

До яких країн українці можуть полетіти на відпочинок: список
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:33

До яких країн українці можуть полетіти на відпочинок: список

Пропонуємо до обговорення:
Про це Криклій написав в своєму Telegram-каналі.

Дивися повний текст До яких країн українці можуть полетіти на відпочинок: список.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:34

С 31 июля в Болгарию тест уже не нужен.
volter-15
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 20:22

Поки люди будуть думати про відпочинок, ні про яку кризу не можна говорити.
Не відпочили ще весною).
RO41m
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 07:55

Re: До яких країн українці можуть полетіти на відпочинок: сп

А что Швейцария? что то не ясно с правилом вьезда...
Джон
 
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