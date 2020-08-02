Про це Криклій написав в своєму Telegram-каналі.
Дивися повний текст До яких країн українці можуть полетіти на відпочинок: список.
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Додано: Нед 02 сер, 2020 13:33
До яких країн українці можуть полетіти на відпочинок: список
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До яких країн українці можуть полетіти на відпочинок: список.
Додано: Нед 02 сер, 2020 20:22
Поки люди будуть думати про відпочинок, ні про яку кризу не можна говорити.
Не відпочили ще весною).
Додано: Пон 03 сер, 2020 07:55
Re: До яких країн українці можуть полетіти на відпочинок: сп
А что Швейцария? что то не ясно с правилом вьезда...
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