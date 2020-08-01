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Експерт повідомив, які
квартири в Києві купують для...

Експерт повідомив, які квартири в Києві купують для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 17:14

Експерт повідомив, які квартири в Києві купують для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив керівник проекту Rusaniv Residence Олександр Ізаров.

Дивися повний текст Експерт повідомив, які квартири в Києві купують для здачі в оренду.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 17:14

быстрой окупаемостью вложений при их сдаче в аренду – в среднем до 5-7 лет», – подчеркнул эксперт.
А эксперд то липовый.
p_a_l
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