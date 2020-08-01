Про це повідомив керівник проекту Rusaniv Residence Олександр Ізаров.
Дивися повний текст Експерт повідомив, які квартири в Києві купують для здачі в оренду.
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Додано: Нед 02 сер, 2020 17:14
Експерт повідомив, які квартири в Києві купують для...
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Дивися повний текст Експерт повідомив, які квартири в Києві купують для здачі в оренду.
Додано: Нед 02 сер, 2020 17:14
быстрой окупаемостью вложений при их сдаче в аренду – в среднем до 5-7 лет», – подчеркнул эксперт.
А эксперд то липовый.
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