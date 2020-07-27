Коронавірус і карантин змушують українців все глибше залазити в заначки, адже зростання доходів зупинився в квітні.
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Додано: Нед 02 сер, 2020 17:31
Українці проїдають заощадження: прогноз економіста
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Дивися повний текст Українці проїдають заощадження: прогноз економіста.
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