Українці проїдають заощадження: прогноз економіста

Додано: Пон 03 сер, 2020 08:10

1. Собак продали.

2. На панель вышли.

4. Заводы, стратегические предприятия выставили на продажу.

4. Землю продали.

5. Заводы вырезали на металлолом - продали.

.........................

Крым, Донбасс......

- А дальше что?

Стучать по пианинке!

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.