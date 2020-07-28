Коронавірус і карантин змушують українців все глибше залазити в заначки, адже зростання доходів зупинився в квітні.
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Додано: Нед 02 сер, 2020 17:31
Українці проїдають заощадження: прогноз економіста
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Дивися повний текст Українці проїдають заощадження: прогноз економіста.
Додано: Пон 03 сер, 2020 08:10
1. Собак продали.
2. На панель вышли.
4. Заводы, стратегические предприятия выставили на продажу.
4. Землю продали.
5. Заводы вырезали на металлолом - продали.
.........................
Крым, Донбасс......
- А дальше что?
Стучать по пианинке!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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