Найдорожчими світовими брендами за версією Forbes стали Apple - $ 241,2 млрд, Google - $ 207,5 млрд і Microsoft - $ 162,9 млрд. За рік вартість брендів зросла на 17-30%.
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Додано: Нед 02 сер, 2020 20:17
Найдорожчі бренди в світі
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