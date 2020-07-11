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Найдорожчі бренди в світі

Найдорожчі бренди в світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 20:17

Найдорожчі бренди в світі

Пропонуємо до обговорення:
Найдорожчими світовими брендами за версією Forbes стали Apple - $ 241,2 млрд, Google - $ 207,5 млрд і Microsoft - $ 162,9 млрд. За рік вартість брендів зросла на 17-30%.

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