22 липня було прийнято постанову Кабміну №632.
Дивися повний текст \"Підприємцями можуть бути не більше ніж 10% людей\" - експерт про посилення вимог до зайнятості для одержувачів соцдопомоги.
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Додано: Нед 02 сер, 2020 20:27
"Підприємцями можуть бути не більше ніж 10% людей" -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Підприємцями можуть бути не більше ніж 10% людей\" - експерт про посилення вимог до зайнятості для одержувачів соцдопомоги.
Додано: Нед 02 сер, 2020 20:27
начните с того, чтобы научить шахтеров заниматься чем-нибудь еще... латание дыр в бюджете надо начинать с самой крупной...
Додано: Нед 02 сер, 2020 21:37
Самая крупная дыра это когда люди типа Ахметова и Коломойского через офшоры уходят от уплаты налогов
Додано: Нед 02 сер, 2020 21:46
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