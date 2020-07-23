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"Підприємцями можуть бути не
більше ніж 10% людей" -...

"Підприємцями можуть бути не більше ніж 10% людей" -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 20:27

"Підприємцями можуть бути не більше ніж 10% людей" -...

Пропонуємо до обговорення:
22 липня було прийнято постанову Кабміну №632.

Дивися повний текст \"Підприємцями можуть бути не більше ніж 10% людей\" - експерт про посилення вимог до зайнятості для одержувачів соцдопомоги.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 20:27

начните с того, чтобы научить шахтеров заниматься чем-нибудь еще... латание дыр в бюджете надо начинать с самой крупной...
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:37

Самая крупная дыра это когда люди типа Ахметова и Коломойского через офшоры уходят от уплаты налогов
alex7gk
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:46

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
22 липня було прийнято постанову Кабміну №632.

"Підприємцями можуть бути не більше ніж 10% людей" - експерт про посилення вимог до зайнятості для одержувачів соцдопомоги[/url].

Шо за намеки? Сильно много лишних людей в стране :roll:
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 07:24

  Lady_N написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
22 липня було прийнято постанову Кабміну №632.

"Підприємцями можуть бути не більше ніж 10% людей" - експерт про посилення вимог до зайнятості для одержувачів соцдопомоги[/url].

Шо за намеки? Сильно много лишних людей в стране :roll:

Это официально, ибо решить вопросы можно только в Киеве, это 10% населения.
Остальные - ....... на Голгофу, Или в разряд "населения", без Прав и только с обязанностями.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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