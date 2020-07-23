"Підприємцями можуть бути не більше ніж 10% людей" -...

Додано: Пон 03 сер, 2020 09:10

Наши слуги народа, я в данном случае не имею ввиду нынешних, а вообще наверное не понимают разницу в понятия между работать и зарабатывать. Можно работать всю жизнь и не фига не заработка что вообще и происходит по большому счету, чтобы зарабатывать надо чтоб зазор позволял это делать, а чтоб был зазор надо чтоб государство строго контролировал антидемпинг, а то у нас оно думает как бабла с народа срубить, а не о том чтоб народ нармально мог заработать, да это власть имущим и не надо нищими проще манипулировать, им не когда думать о происходящем им надо наработать чтоб день прожить.