22 липня було прийнято постанову Кабміну №632.
Дивися повний текст \"Підприємцями можуть бути не більше ніж 10% людей\" - експерт про посилення вимог до зайнятості для одержувачів соцдопомоги.
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Додано: Нед 02 сер, 2020 20:27
"Підприємцями можуть бути не більше ніж 10% людей" -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Підприємцями можуть бути не більше ніж 10% людей\" - експерт про посилення вимог до зайнятості для одержувачів соцдопомоги.
Додано: Нед 02 сер, 2020 20:27
начните с того, чтобы научить шахтеров заниматься чем-нибудь еще... латание дыр в бюджете надо начинать с самой крупной...
Додано: Нед 02 сер, 2020 21:37
Самая крупная дыра это когда люди типа Ахметова и Коломойского через офшоры уходят от уплаты налогов
Додано: Пон 03 сер, 2020 09:10
Наши слуги народа, я в данном случае не имею ввиду нынешних, а вообще наверное не понимают разницу в понятия между работать и зарабатывать. Можно работать всю жизнь и не фига не заработка что вообще и происходит по большому счету, чтобы зарабатывать надо чтоб зазор позволял это делать, а чтоб был зазор надо чтоб государство строго контролировал антидемпинг, а то у нас оно думает как бабла с народа срубить, а не о том чтоб народ нармально мог заработать, да это власть имущим и не надо нищими проще манипулировать, им не когда думать о происходящем им надо наработать чтоб день прожить.
Додано: Пон 03 сер, 2020 12:03
Какие 0.5 минималки? Уже больше 2-х лет как если в составе семьи безработный, то субсидию вообще не дают.
Додано: Вів 04 сер, 2020 00:11
Власть імущі дбають лише про власні гаманці і як побільше лапші на вуха навішати простим людям .Це все розраховано на дурнів.Їм уже давно ніхто не вірить, але живемо просто по інерції.Молодь навіть не сподівається заробити пенсцю, бо до неї ,якщо і доживеш, то на неї не проживеш
Додано: Вів 04 сер, 2020 10:44
Углекопов уже физически нет!
Уголь покупаем в ЮАР, США, РФ,... - покращало?
Теперь модно оптимизировать врачей, учителей, пенсионеров,....
- Завтра придут за Вами.
- Только кто и где останется?
Да и сама Украина - в каком виде и с чем?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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