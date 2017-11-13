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Названа кількість банкнот та
монет у гаманцях українців

Названа кількість банкнот та монет у гаманцях українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:44

Названа кількість банкнот та монет у гаманцях українців

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 липня на одного українця припадає 71 банкнота, а розмінних та обігових монет, які є засобом платежу, - 185.

Дивися повний текст Названа кількість банкнот та монет у гаманцях українців.
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