Станом на 1 липня на одного українця припадає 71 банкнота, а розмінних та обігових монет, які є засобом платежу, - 185.
Дивися повний текст Названа кількість банкнот та монет у гаманцях українців.
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Додано: Нед 02 сер, 2020 21:44
Названа кількість банкнот та монет у гаманцях українців
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Дивися повний текст Названа кількість банкнот та монет у гаманцях українців.
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