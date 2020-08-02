RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експерт озвучив формулу, за
якою українці купуватимуть...

Експерт озвучив формулу, за якою українці купуватимуть...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 23:14

Експерт озвучив формулу, за якою українці купуватимуть...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив директор консалтингової компанії Expro Consalting Геннадій Кобаль.

Дивися повний текст Експерт озвучив формулу, за якою українці купуватимуть газ з 1 серпня.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89599
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 23:14

сегодня уже 2 августа, но до сих пор нет конкретной цены газа для потребителей. цена является существенным условием любого договора купли-продажи или поставки и на сегодняшний день поставщики газа тупо нарушают законодательство Украины, а власть самоустранилась от контроля и регулирования рынка...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4736
З нами з: 06.08.08
Подякував: 248 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці проїдають заощадження: прогноз економіста
R2 » Нед 02 сер, 2020 17:31
2 110
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 сер, 2020 22:48
yulehm
Експерт розповів, яким буде курс долара до кінця року
R2 » Нед 02 сер, 2020 13:56
3 241
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 сер, 2020 19:30
sensei
Експерт повідомив, які квартири в Києві купують для...
R2 » Нед 02 сер, 2020 17:14
1 114
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 сер, 2020 17:14
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25325)
02.08.2020 23:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.