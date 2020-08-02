Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив директор консалтингової компанії Expro Consalting Геннадій Кобаль.
Дивися повний текст Експерт озвучив формулу, за якою українці купуватимуть газ з 1 серпня.
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Додано: Нед 02 сер, 2020 23:14
Експерт озвучив формулу, за якою українці купуватимуть...
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Дивися повний текст Експерт озвучив формулу, за якою українці купуватимуть газ з 1 серпня.
Додано: Нед 02 сер, 2020 23:14
сегодня уже 2 августа, но до сих пор нет конкретной цены газа для потребителей. цена является существенным условием любого договора купли-продажи или поставки и на сегодняшний день поставщики газа тупо нарушают законодательство Украины, а власть самоустранилась от контроля и регулирования рынка...
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