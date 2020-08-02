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Експерт озвучив формулу, за
якою українці купуватимуть...

Експерт озвучив формулу, за якою українці купуватимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 23:14

Експерт озвучив формулу, за якою українці купуватимуть...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив директор консалтингової компанії Expro Consalting Геннадій Кобаль.

Дивися повний текст Експерт озвучив формулу, за якою українці купуватимуть газ з 1 серпня.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 23:14

сегодня уже 2 августа, но до сих пор нет конкретной цены газа для потребителей. цена является существенным условием любого договора купли-продажи или поставки и на сегодняшний день поставщики газа тупо нарушают законодательство Украины, а власть самоустранилась от контроля и регулирования рынка...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 07:49

Цена формируется на Европейских хабаг + доставка в Украину, наш газ будут доставлять с Европы в Украину, дурдом, просто де***, очередная схема, ни какой это не рынок, очередной кидок народа, все довольны, все молчат.
muznikolaj02
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 08:18

Действительно бредятина,при попустительстве "зеленой" команды! Ещё с первых конфликтов с Газпромом писали, для для населения хватит газа добываемого в Украине! А тут получается сверхприбыль украинских добытчиков газа.
galex_184
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 08:51

"Хотели как лучше",а сделали,как всегда.О каком рынке может идти речь в коррумпированном государстве?Всё заточено на получение сверхприбылей олигархами.Коэффициент приведения ввели-народ проглотил,транспортировку добавили,пересичные платят.Президент самоустранился.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 08:52

  Тракторист написав:сегодня уже 2 августа, но до сих пор нет конкретной цены газа для потребителей. цена является существенным условием любого договора купли-продажи или поставки и на сегодняшний день поставщики газа тупо нарушают законодательство Украины, а власть самоустранилась от контроля и регулирования рынка...

- ? :mrgreen:
http://budport.com.ua/news/18300-naftog ... mislovosti
Считайте.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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