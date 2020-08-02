Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив директор консалтингової компанії Expro Consalting Геннадій Кобаль.
Дивися повний текст Експерт озвучив формулу, за якою українці купуватимуть газ з 1 серпня.
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Додано: Нед 02 сер, 2020 23:14
Експерт озвучив формулу, за якою українці купуватимуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт озвучив формулу, за якою українці купуватимуть газ з 1 серпня.
Додано: Нед 02 сер, 2020 23:14
сегодня уже 2 августа, но до сих пор нет конкретной цены газа для потребителей. цена является существенным условием любого договора купли-продажи или поставки и на сегодняшний день поставщики газа тупо нарушают законодательство Украины, а власть самоустранилась от контроля и регулирования рынка...
Додано: Пон 03 сер, 2020 07:49
Цена формируется на Европейских хабаг + доставка в Украину, наш газ будут доставлять с Европы в Украину, дурдом, просто де***, очередная схема, ни какой это не рынок, очередной кидок народа, все довольны, все молчат.
Додано: Пон 03 сер, 2020 08:18
Действительно бредятина,при попустительстве "зеленой" команды! Ещё с первых конфликтов с Газпромом писали, для для населения хватит газа добываемого в Украине! А тут получается сверхприбыль украинских добытчиков газа.
Додано: Пон 03 сер, 2020 08:51
"Хотели как лучше",а сделали,как всегда.О каком рынке может идти речь в коррумпированном государстве?Всё заточено на получение сверхприбылей олигархами.Коэффициент приведения ввели-народ проглотил,транспортировку добавили,пересичные платят.Президент самоустранился.
Додано: Пон 03 сер, 2020 08:52
- ?
Считайте.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 03 сер, 2020 09:32
"Роттердам +" был ужасным грабежом кровавого Бариги, а "Амстердам + " - это прорыв ЗЕ-команды! Главное - не перепутайте города!
Додано: Пон 03 сер, 2020 10:48
Нам НАШ же газ (который Нафтогаз покупает в Укргазвыдобування по 1200 грн (это без накруток)) впаривала нам по 7500грн этой зимой. Вот это бизнес, 600% прибыли. А формула одна: народ молчит - можно пограбить. Вот такой, брат, Амстердам.....вернее, полный Роттердам.
Кстати укргаз принадлежит НЕ парламенту, не президенту, ни премьеру , не нафтогазу не др. Газ принадлежит народу Украины. Нам же втридорога впихивают наше же. Но пиплу как то по барабану....
Додано: Пон 03 сер, 2020 17:00
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