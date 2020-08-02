|
|
|
Експерт озвучив формулу, за якою українці купуватимуть...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 сер, 2020 19:36
N0mad написав: finuser382 написав:
А формула одна: народ молчит - можно пограбить.
Это да...
finuser382 написав:
Нам же втридорога впихивают наше же. Но пиплу как то по барабану....
Ну почему же - кто может, тот действует. Я, например, перешёл на электричество. За газ осталась только плата за доставку 4 грн/мес...
Готовтесь. Ваша очередь с 1го ноября.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 6985
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 674 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|