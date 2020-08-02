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Експерт озвучив формулу, за
якою українці купуватимуть...

Експерт озвучив формулу, за якою українці купуватимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 19:36

  N0mad написав:
  finuser382 написав:А формула одна: народ молчит - можно пограбить.

Это да... :cry:

  finuser382 написав:Нам же втридорога впихивают наше же. Но пиплу как то по барабану....

Ну почему же - кто может, тот действует. Я, например, перешёл на электричество. За газ осталась только плата за доставку 4 грн/мес...


Готовтесь. Ваша очередь с 1го ноября.
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